На Каргилле – как всегда: Ситуация в пунктах пропуска утром 11 октября

Сегодня утром, 11 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки, 10 октября, через КПВВ последовало 46,1 тыс. чел. и 5,1 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10735 чел. и 1155 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9290 чел. и 1455 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9095 чел. и 1610 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4085 чел. и 900 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» (пеший переход) – 12910 чел.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/10;

КПВВ «Гнутово» – 15/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Приходько РИК»: КПВВ "Горловка". По состоянию на 09:20 на пункте пропуска 175 автомобилей, 67 автобусов и микроавтобусов, до 330 человек пешей очереди».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Юрий: «7:05. На Новотроицком в сторону Донецка – машин 50, но по бокам стоят машин 20 микриков»;

Юрий: «9:35. На Еленовке в Украину – около 80 авто»;

Анна: «9:35. Еленовка на въезд в Донецк – 50-60 машин».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Александр: «Каргил на 5:00 в Украину – как всегда, основная очередь с моста, льготка – больше половины»;

Наталья: «6:50. Каргил из Донецка: обычная автоочередь – в самом начале моста, наверху!»;

Николай: «7:50. Каргил – 230 общая, 130 льгота».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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