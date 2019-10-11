Сводка из зоны ООС за 10 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 25 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Водяного – из миномета калибром 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия;

вблизи Авдеевки – из миномета калибром 120 мм;

вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Павлополя и неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия;

вблизи Новоселовки Второй – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрелы:

неподалеку Крымского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи хутора Вольный (Золотое-4) – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Луганского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи поселка Шумы (Торецк) – из миномета калибром 82 мм, стрелкового оружия;

неподалеку Катериновки – из стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел обстрелы:

неподалеку Талаковки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого – из стрелкового оружия.

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за минувшие сутки 29 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 391 единица. Под обстрелом оказались Донецкий аэропорт, поселки шахты "Трудовская", Спартак на окраинах Донецка; горловский поселок шахты им. Гагарина; населенные пункты Александровка, Докучаевск, Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Безыменное, Куликово, Новая Таврия, Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Саханка. В результате одного из обстрелов в Докучаевске зафиксировано повреждение остекления по ул. Ленина. При обстрелах применялись гаубичная артиллерия калибром 152 мм, минометы калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.

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