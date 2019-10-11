Иловайский котел: Дело на контроле Зеленского

Гибель украинских военных в боевых действиях в Иловайске (Донецкая обл.) в 2014 году продолжают расследовать. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-марафона 10 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Есть такое очень сложное дело – Иловайск. Мы это тоже обсуждали с прокуратурой, и будем заниматься, и, я думаю, у нас там будут результаты», – сказал он.
Как сообщалось ранее, по данным Генеральной прокуратуры Украины, во время боевых действий и событий под Иловайском в августе 2014 года погибли 366 украинских военнослужащих и добровольцев, 429 – были ранены. В Генштабе ВСУ уточнили данные о потерях в боях под Иловайском по состоянию на 2019 год.
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