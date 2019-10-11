МОМ привезла 51 тонну помощи неподконтрольному Донбассу

Международная организация по миграции в Украине (МОМ) направил очередной гуманитарный груз на неподконтрольную украинской власти часть Донбасса. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что 10 октября через КПВВ «Новотроицкое» на неподконтрольную Украине территорию проследовали 7 грузовиков с гуманитарной помощью от МОМ.

«Для жителей Донбасса направлены гигиенические наборы и наборы с промышленными изделиями для домохозяйств общим весом 51 тонна», – говорится в сообщении.

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