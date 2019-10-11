Автономия Донбасса: Зеленский заявил о своей позиции

Территории неподконтрольного украинским властям Донбасса не получат автономию, а их реинтеграция – очень сложный и комплексный вопрос. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-марафона 10 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя представленные ему данные одного из соцопросов.
«Я не готов давать статус автономии этим территориям. Я считаю, что это неправильно. Это наши территории, это наша Украина», – сказал он.
По его словам, проведение местных выборов на ныне неподконтрольном украинским властям Донбассе возможно только по украинскому законодательству.
«Должна быть полиция, должно быть ОБСЕ. Должны быть на границе между Украиной и Россией и помогать нашим пограничникам миротворцы. Я думаю, что у нас должно быть совместное обеспечение мира. Тут не выйдет, что только полиция или только СБУ, потому что сложная ситуация, потому что есть вооруженные люди. Мы говорим, что часть выедет этих людей, а часть – не выедет, будет прятаться, а часть по-разному относится к украинцам, которые туда вернутся, а часть украинцев, которые туда вернутся, будут тоже по-разному относиться к разным местным людям», – прокомментировал Зеленский.
«Это очень сложный вопрос и очень комплексный. Легче этого не делать, но мы очень хотим», – резюмировал президент Украины.
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