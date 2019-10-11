За сезон ФК «Шахтер» заработал почти 4 миллиарда, – отчет клуба

За прошедший футбольный сезон-2018/19 общий показатель доходов ФК «Шахтер» с учетом НДС составил 3 млрд 761 млн грн. Об этом говорится в ежегодном отчете футбольного клуба, опубликованном сегодня, 11 октября.

Клуб получал доходы от следующих направлений:

продажа и аренда игроков,

доходы от УЕФА и ФИФА;

доходы от коммерческой деятельности.

В сезоне-2018/19 «Шахтер» осуществил несколько исходящих трансферов и аренд футболистов в другие клубы. Общий доход от продажи и аренды игроков составил 1 млрд 478 млн грн.

«Шахтер» участвовал в групповом этапе Лиги чемпионов, а также в 1/16 финала Лиги Европы. Доходы клуба от УЕФА и ФИФА составили 1 млрд 603 млн грн.

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Суммарный доход от коммерческой деятельности составил 680 млн грн. «В сравнении с прошлым сезоном выросли доходы от продажи атрибутики (с 18 до 22 миллионов) и корпоративных лож (с 5 до 6 миллионов)», – говорится в отчете.

В сезоне-2018/19 ФК «Шахтер» заплатил в государственный бюджет Украины 512 млн 313 тыс. грн налогов (на 7,8 млн грн больше, чем в прошлом). Сумма НДФЛ составила 378 млн 104 тыс. грн

Как сообщалось ранее, сегодня – 23 года как президентом ФК «Шахтер» является Ринат Ахметов.

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