Ринат Ахметов 23 года руководит «Шахтером»

Сегодня, 11 октября, исполняется 23 года президентства Рината Ахметова в футбольном клубе «Шахтер».

«Эта дата стала поворотной в судьбе не только команды. Она предопределила дальнейшее развитие всего украинского футбола и, бесспорно, оказала влияние на европейскую футбольную карту. "Шахтер" – это клуб, который воспитал плеяду европейских звезд, который регулярно достойно представляет Украину в самом престижном турнире – Лиге Чемпионов. За "Шахтер" болеют по всей стране, потому что "Шахтер" – это и есть все мы, кто всегда рядом с командой, для кого это единственный и самый лучший клуб в мире. Мы хотим сказать вам большое спасибо за "Шахтер"! Без вас он не никогда не стал бы таким клубом, каким его знает весь мир. И мы уверены, что благодаря вам "Шахтер" и дальше будет прогрессировать, ставить перед собой амбициозные цели, добиваться их и снова ставить новые», – говорится в приветственном слове команды SCM.

Как напоминает «Футбол», за этот период клуб прошел большой путь, выйдя на совершенно новый уровень. За 23 года «Шахтер» выиграл 12 чемпионских титулов в Украине, 13 раз становился обладателем Кубка Украины и 8 раз – Суперкубка. Но самое большое достижение в истории клубного украинского футбола покорилось «горнякам» в 2009 году, когда был выигран Кубок УЕФА.

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