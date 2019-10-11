Сколько переселенцев намерены вернуться на Донбасс, – опрос

Во втором квартале 2019 года количество переселенцев, которые не намерены возвращаться на Донбасс даже после окончания конфликта, увеличилось на 2% в сравнении с январем-мартом этого года. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в очередном отчете*, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ).

Согласно опросу, 79% ВПЛ проживают в своем нынешнем месте жительства более трех лет.

«Доля ВПЛ, которые сообщили о намерении вернуться после окончания конфликта в место своего проживания до перемещения, составляла 22%, почти так же, как в предыдущем раунде. С другой стороны, 36% ВПЛ выразили намерение не возвращаться даже после окончания конфликта. В то же время доля ВПЛ, которые выбрали ответ "затрудняюсь ответить", достигла 19%», – говорится в отчете.

«В ответ на вопрос о планах на три последующие месяцы подавляющее большинство ВПЛ (87%) высказали намерения оставаться в своем нынешнем месте жительства. Другими вариантами ответа были возвращение в место жительства до перемещения (2%), переезд в другую область в пределах Украины (1%), переезд за границу (1%), "трудно ответить" (7%), и 2% не ответили на вопрос», – отмечают эксперты.

Намерения не возвращаться на Донбасс были большими среди переселенцев, которые проживают дальше от неподконтрольной украинским властям территории, несмотря на то, что у 47% ВПЛ там проживают близкие члены семьи.

*Методология 14-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с апреля по июнь 2019 года. Объем выборки – 2401 домохозяйство ВПЛ. Еще 4073 респондента-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 851 переселенец, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1255 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

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