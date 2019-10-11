На Луганщине горняки пикетируют облгосадминистрацию, требуя зарплату, – Волынец

Сегодня, 11 октября, утром шахтеры ряда шахт ГП «Первомайскуголь» пикетируют Луганскую областную военно-гражданскую администрацию, требуя выплаты задолженности по зарплатам. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, горняки шахт «Горная», «Карбонит» и «Тошковская» ГП «Первомайскуголь» на нескольких автобусах и маршрутках сегодня утром отправились в Северодонецк, где пикетируют Луганскую областную военно-гражданскую администрацию. Горняки требуют погашения задолженности по зарплате.

«В целом по объединению не рассчитались с работниками на общую сумму 135 млн грн. Ненамного меньше долг на ГП "Лисичанскуголь" – 120 млн грн. Горняки местных шахт также присоединились к пикетированию Луганской областной военно-гражданской администрации. Сейчас горняки находятся на переговорах с председателем Луганской ОГА», – сообщил Волынец.

Напомним, 7 октября, в Луганской области горняки шахты «Горская» Государственного предприятия «Первомайскуголь» отказались спускаться в забой. А 8 отказались спускаться в забой горняки шахты «Новодружеская», требуя погасить долги по зарплате.

Также сообщалось, что в Луганской и Донецкой областях начались стихийные акции протеста горняков из-за долгов по заработной плате.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: