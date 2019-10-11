Политические разногласия: На Донетчине мужчина жестоко убил мать-одиночку

На Донетчине осужден слесарь, который на почве политических разногласий жестоко расправился с 21-летней женщиной. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, за умышленное убийство жителя Торецка приговорили к 12 годам лишения свободы.

«21 февраля 2018 года, около 02:00, 26-летний слесарь одного из медицинских учреждений, находясь на смене в состоянии алкогольного опьянения, покинул место работы для покупки сигарет. Находясь в помещении круглосуточного магазина, находившегося неподалеку, мужчина завел разговор с продавщицей на тему политики, однако, когда услышал, что собеседница не поддерживает политических взглядов, схватил ее руками за шею и начал душить», – говорится в сообщении.

«После того, как жертва потеряла сознание, нападающий нанес ей еще несколько ударов ногами по голове и туловищу, а затем нанес ей более десятка ударов по лицу ножницами, которые в порыве гнева схватил с прилавка. Причиной смерти женщины – матери-одиночки, которая воспитывала 5-летнего ребенка, стала механическая асфиксия, обусловленная закрытием дыхательных путей ее же собственной кровью», – сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что свою вину в совершении преступления обвиняемый не признал и всячески пытался запутать следствие, но суд вынес обвинительный приговор.

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