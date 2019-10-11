В очереди – 10 часов: Житель Донецка рассказал, как пересекал КПП «Еленовка»

Житель Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Jujik», рассказал, как за один день решил съездить в подконтрольный Украине поселок Волноваха и вернуться обратно.

Мужчина совершал поездку вчера, 10 октября, через «республиканский» контрольно-пропускной пункт «Еленовка», который находится на одном дорожном коридоре с украинским КПАА «Новотроицкое».

Он решил выехать из Донецка пораньше, чтобы на КПП «Еленовка» быть одним из первых в общей очереди. В этой связи ему пришлось выехать в комендантский час, который в «ДНР» с октября по май длится с 23:00 до 05:00.

«Выехал, значит, я из центра Донецка в 4:30 утра, и понесла меня удача на крыльях, минуя патрули. И вот было бы оно счастье, как на выезде из Донецка (на Широком) на посту очередь в 4:40 (!!!) порядка 30 авто. Ну думаю, все с Широкого машины, быстро проедем. Не тут-то было. С левой стороны военные стоят с сотрудниками транспортной полиции, с правой стороны– ГАИец светит резину, проверяет. Все это действо растянулось аж на 35 минут», – рассказал Jujik.

Дончанин уточнил, что «ГАИшники» проверяют на шинах наличие протектора, «если резина лысая – штраф». Также могут проверить, горят ли габаритные огни, если нет – тоже штраф.

На контрольно-пропускной пункт «ДНР» в Еленовку он приехал в 5:20. «Встал в [автомобильную] очередь между вторым и первым туалетом, но значительно дальше магазина. Думаю, пойду барыг поищу, может, кто очередь продаст))). Не поленился, дошел аж до поста и посчитал машинки и офигел (106 общей очереди и 24 – льготы)», – продолжает дончанин.

Мужчина не нашел, кто бы из автомобилистов мог продать свою очередь, поэтому остался в основной очереди. Продвигались медленно. И с КПП «Еленовка» он выехал только в 15:10. Т.е. в очереди на «республиканский» пункт пропуска он простоял почти 10 часов (!). «Думаю сразу себе – как ехать обратно и где искать ночлег», – думал Jujik, двигаясь по направлению к украинскому КПВВ.

«Приезжаю на украинский блокпост, а там ни души! И вся проверка с досмотром занял ажж 2,5 минуты. Единственое, что я ехал "пустой" и не поленился подойти к пограничному окошку самостоятельно. И вот оно чудо – в 15:30 я выехал с украинского блокпоста», – пишет мужчина.

Он доехал за 15 минут до Волновахи, посетил нотариуса, «забрал за 5 минут доверенность, купил воды и сигарет – полетел обратно».

«И опять двадцать пять. Украинский блокпост пролетаю сквозняком, и в 16:30 приземляюсь перед Докучаевским постом. Где-то 45-й по очереди. Думаю – наверное, встречку пускают. Аха-ха! Это оказалась очередь до ["республиканского"] блокпоста. Единственное обрадовала мысль о том, что в серой зоне не оставят ночевать. В итоге, в круговую стояло с учетом льготки машин 250, протяжки по очереди – средние», – описывает он свой путь обратно в «ДНР».

Но в этот раз такую большую очередь «пограничники ДНР» обслужили за 2-2,5 часа. «Все-таки могут, когда захотят, эксплуатировать пост по полной программе», – подчеркнул Jujik.

В Донецк он въехал в 20:15.

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