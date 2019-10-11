Переселенцы рассказали, ощущают ли дискриминацию

Во втором квартале 2019 года 93% переселенцев сообщили, что не ощущают дискриминации по отношению к себе. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в очередном отчете*, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ).

Согласно опросу, доля ВПЛ, которые сообщили о том, что чувствовали дискриминацию или несправедливое отношение в связи с тем, что они зарегистрированы как переселенцы, составила 6%.

«Ощущение дискриминации или несправедливого отношения, которые отмечали ВПЛ, преимущественно касалось здравоохранения (37%), трудоустройства (31%), жилья (30%) и взаимодействия с местным населением (25%)», – говорится в отчете.

*Методология 14-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с апреля по июнь 2019 года. Объем выборки – 2401 домохозяйство ВПЛ. Еще 4073 респондента-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 851 переселенец, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1255 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

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