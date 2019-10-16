В Донецке показали, что внутри здания торгово-промышленной палаты вблизи Путиловского моста (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсети под ником «Заброшки.Донецк», показал заброшенное здание Донецкой торгово-промышленной палаты (ТПП) внутри.

Здание находится возле стадиона «Монолит» в Киевском районе, недалеко от взорванного Путиловского моста. В ходе боевых действий в начале военного конфликта оно было значительно повреждено, посечено осколками, в здании нет ни одного целого окна.

Мужчина прошел по помещениям первого этажа, второго, вышел на большой балкон. В некоторых местах второй этаж обвалился, и коридоры завалены, в некоторых – здание полностью разрушено, до основания.

Из помещений мародеры вынесли практически все металлические предметы, даже перила сняты с лестниц.

«Я не знаю, сколько здесь квадратов, но очень много. Это здание, я думаю, уже особо нет вариантов восстановить», – сказал дончанин.

Ранее «Донецкие новости» демонстрировали, как в районе Путиловского моста выглядят здания Донецкой торгово-промышленной палаты и поликлиники горбольницы №18, разграбленный мародерами стадион «Монолит», и непосредственно сам Путиловский мост.

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