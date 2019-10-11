Путин прокомментировал ситуацию с разведением сил на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в рамках разведения сил в районах Золотого и Петровского на Донбассе. Об этом сегодня, 11 октября, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ, передает российское издание «ТАСС».

«Договорились о разводе сил, но никак действующий президент [Украины] не может обеспечить развод боевых подразделений и техники – ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит», – утверждает Путин.

Как уверяет российский президент, в «ДНР» и «ЛНР» «уже дважды или трижды давали сигнал о готовности к разведению сил – запускали сигнальные белые ракеты, однако с украинской стороны ответа не было».

«Здесь нужно проявление политической воли», – уверен Путин.

Также он сообщил, что считает, что поддерживать «нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведение сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) и Золотом (Луганская обл.) будет происходить одновременно после соблюдения 7-дневного режима прекращения огня на обоих участках.

Как сообщалось ранее, разведение войск планируют провести по всей линии разграничения. Вокруг населенных пунктов Золотое (Луганская обл.) и Петровское (Донецкая обл.) создадут безопасные районы.

Напомним, жители Золотого-4 обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с коллективным призывом не отводить подразделения Вооруженных сил Украины с позиций, которые они сейчас занимают.

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