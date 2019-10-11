Протесты шахтеров на Луганщине: Горняки встретились с губернатором (Фото)

Сегодня, 11 октября, в Северодонецке (Луганская обл.) состоялась встреча профсоюзных лидеров НПГУ Эдуарда Лисянского, Виктора Видиша, горняков шахт ГП «Первомайскуголь» и ОАО «Лисичанскуголь» с председателем Луганской областной госадминистрации Виталием Комарницким. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

Волынец отметил, что на встрече также был представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

Комарницкий обещал связаться по телефону с премьер-министром Алексеем Гончаруком и получить ответы на поставленные горняками вопросы. «Шахтеры под зданием администрации ждут ответа на свои вопросы. Дальнейшие действия митингующие будут планировать в зависимости от того, что им ответит правительство», – сообщил Волынец.

Павел Лисянский на своей странице в Facebook сообщил, что по поручению омбудсмена Людмилы Денисовой прибыл на протестную акцию горняков ГП «Первомайскуголь» и ПАО «Лисичанскуголь», которая проходила в г. Северодонецк под стенами областной военно-гражданской администрации.

«Шахтеры требуют соблюдения своих трудовых и социально-экономических прав, в контексте погашения задолженности по заработной плате за период с 06.2019 по сегодняшний день. Я сообщил протестующим горнякам о конкретных действиях омбудсмена Украины, направленных на защиту прав шахтеров Украины. Со стороны офиса уполномоченного предпринимаются все усилия для решения сложившейся ситуации и защиты прав людей», – написал Лисянский.

«В Луганской и Донецкой областях сотрудники секретариата Офиса обудсмена Украины в сотрудничестве с профсоюзными организациями региона постоянно реагируют на нарушения прав шахтеров», – добавил он.

Ранее сообщалось, что сегодня, 11 октября, утром шахтеры ряда шахт ГП «Первомайскуголь» пикетируют Луганскую областную военно-гражданскую администрацию, требуя выплаты задолженности по зарплатам.

Напомним, 7 октября, в Луганской области горняки шахты «Горская» Государственного предприятия «Первомайскуголь» отказались спускаться в забой. А 8 отказались спускаться в забой горняки шахты «Новодружеская», требуя погасить долги по зарплате.

Также сообщалось, что в Луганской и Донецкой областях начались стихийные акции протеста горняков из-за долгов по заработной плате.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: