Зеленский назначил уполномоченного по контролю за деятельностью СБУ

Полковник Роман Семенченко назначен уполномоченным президента по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины. Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского, который сегодня, 11 октября, был опубликован на официальном сайте.

«Назначить Семенченко Романа Юрьевича уполномоченным президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины», – говорится в тексте документа.

Известно, что Семенченко работает в органах СБУ с 1993 года, возглавлял Управление СБУ в Житомирской области, имеет высшее юридическое образование.

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