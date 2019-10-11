Эксперты выяснили, кто из переселенцев возвращается на Донбасс

Во втором квартале 2019 года в ходе опроса переселенцев выяснилось, что 21% из них вернулись на неподконтрольный украинским властям Донбасс. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в очередном отчете*, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ).

Согласно опросу, 52% вернувшихся переселенцев одиноки, еще 37% – семьи из двух человек.

Среди 52% одиноких переселенцев 67% женщин. Еще 9% вернувшихся переселенцев имеют детей, из них у 73% семей один ребенок. Часть семей с детьми вернувшихся переселенцев, которые в своем составе не имеют одного из родителей, составляет 17%. Кроме того, 7% вернувшихся переселенцев сообщили, что в их семье есть человек с инвалидностью.

«Большинство респондентов (76%) отметили, что причиной их возвращения является владение частной собственностью, в связи с чем у них нет нужды платить за аренду жилья. Второй из наиболее часто упоминавшихся причин являются семейные обстоятельства (41%)», – говорится в отчете.

Отмечается, что 97% ВПЛ, которые вернулись на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса, живут в собственном жилье, а доля экономически активного населения составляет 29%. Это либо трудоустроенные респонденты (28%), или безработные, которые активно ищут работу и готовы приступить к работе в течение двух недель (1%).

«Главным источником доходов для большинства опрошенных ВПЛ, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию, была пенсия по возрасту или выслуге лет (53%), что соответствует возрастной структуре этой группы. Другим чаще всего упоминавшимся источником дохода была заработная плата (32%)… Другими упоминавшимися источниками доходов были социальная помощь (30%), финансовая поддержка со стороны родственников (12%) и случайные заработки (4%)», – отмечают эксперты.

Как сообщалось ранее, во втором квартале 2019 года доходы переселенцев оставались заметно ниже прожиточного минимума и средних доходов остальных украинских семей.

*Методология 14-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с апреля по июнь 2019 года. Объем выборки – 2401 домохозяйство ВПЛ. Еще 4073 респондента-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 851 переселенец, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1255 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

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