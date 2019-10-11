Подготовка к зиме: На складах ТЭС ДТЭК уже миллион тонн угля

По состоянию на сегодня, 11 октября, на складах теплоэлектростанций компании ДТЭК находится 1 млн тонн угля. Это в два раза больше, чем было на начало осени. Об этом сообщаетт пресс-служба компании.

«Залог стабильной работы энергосистемы Украины – достаточное количество топлива на складах тепловой генерации. Сейчас у нас в запасе 844 тыс. тонн газового угля и 155 тыс. тонн антрацита. Этого топлива хватит, как минимум, на полтора месяца отопительного периода. Мы продолжаем наращивать запасы на складах, чтобы зимой Украина была со светом и теплом», – рассказал генеральный директор «ДТЭК Энерго» Дмитрий Сахарук.

Также отмечается, что с начала года шахтеры ДТЭК добыли 17 млн тонн угля, кроме того компания законтрактовала 388 тыс. тонн угля из Южной Америки.

«Вся информация о вкладе ДТЭК в подготовку энергосистемы Украины к осенне-зимнему периоду находится на сайте ozp.dtek.com», – дополнили в пресс-службе.

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