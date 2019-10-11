Минюст работает над упрощением оформления документов для жителей неподконтрольного Донбасса

Для упрощения регистрации актов гражданского состояния – свидетельств о рождении и смерти для жителей неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма нужно примерно три месяца. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, передает «Радио Свобода».

«Мы сейчас планируем реформировать систему, которая упростила бы жизнь жителям с оккупированных территорий. Это касается Крыма, Донецка, Луганска. У них очень сложная ситуация с регистрацией актов гражданского состояния. И это точно будет упрощен. Мы сейчас обсуждаем концепт и законопроект будет», – сказал он.

Министр юстиции уточнил, что работа министерства над разработкой этого механизма продлится 2-3 месяца.

Ранее глава Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда сообщила, что в ближайшее время в Верховную Раду будет подан законопроект по внесению изменений в некоторые законодательные акты об упрощении регистрации фактов рождения и смерти тех, кто проживает на неподконтрольных украинским властям территориях.

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