В «ДНР»: Житель Макеевки пытался «трудоустроиться» за крупную сумму денег

В неподконтрольной украинским властям Макеевке местный житель воспользовался доверием знакомого и завладел крупной суммой денежных средств. Об этом сегодня, 11 октября сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что жертвой злоумышленника стал доверчивый макеевчанин, который добровольно отдал аферисту около 70 тыс. руб. (25,5 тыс. руб. по курсу местного банка на 11.10.2019) за помощь в трудоустройстве.

«После получения денег мошенник перезванивал потерпевшему и даже периодически с ним встречался, заверяя, что вопрос в ближайшее время будет решен. Злоумышленник также предлагал потерпевшему ряд услуг по оформлению различных документов, которые якобы пригодятся мужчине на новой работе», – говорится в сообщении.

Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

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