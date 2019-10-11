КПВВ «Станица Луганская» закрыт, люди эвакуированы

Фото: БФ «Право на защиту» («Право на захист»)

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» в Луганской области закрыт на неопределенное время. Об этом сегодня, 11 октября, сообщают мониторы благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»).

«Эвакуированы все люди, находившиеся в помещении автостанции, администрации и на прилегающих территориях», – отметили в организации.

Как стало известно, в Станице Луганской правоохранители ищут взрывчатку на объектах инфраструктуры.

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