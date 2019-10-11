В Станице Луганской правоохранители ищут взрывчатку на объектах инфраструктуры (Фото)

Фото: со страницы в Facebook Татьяны Погукай

В Станице Луганской (Луганская обл.) полицейские проводят проверку по факту возможного заминирования объектов инфраструктуры. Об этом сегодня, 11 октября, сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

«Сегодня в полицию поступило сообщение о заминировании автостанции, стадиона, автозаправочной станции и помещения администрации в Станице Луганской. Немедленно для проверки сообщения на места вероятного заминирования прибыли специалисты-взрывотехники и кинологи Главного управления Национальной полиции в Луганской области и спасатели ГСЧС», – рассказала Погукай.

«Сотрудники Станично-Луганского отдела полиции и бойцы батальона Луганск-1 эвакуировали рабочих и посетителей и взяли под охрану периметр вокруг указанных в сообщении объектов», – добавила она.

Ранее сообщалось, что КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области закрыт на неопределенное время.

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