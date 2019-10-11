Уничтожит Дубовую рощу и Заливной луг: Жители Святогорска против строительства «Олимпийской деревни»

Жители Святогорска (Донецкая обл.) пытаются воспрепятствовать строительству в курортном городе областной «Олимпийской деревни». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом шла речь на очередном сборе громады.

Участники напомнили, что по решению областной и городской властей олимпийскую спортивную базу планируют построить в западной части Святогорска (район базы отдыха «Зеленая роща»). По их словам, территория строительства (около 20 гектаров) вплотную примыкает к знаменитой Дубовой роще и затрагивает Заливной луг, которые могут быть уничтожены.

В ходе собрания, которое состоялось 9 октября, представители общественности, отдельные депутаты горсовета и сотрудники Национального природного парка «Святые горы» искали пути решения данного вопроса.

Как отметил начальник научного отдела НПП «Святые горы» Виктор Дьяков, есть большая опасность, что застройка уничтожит уникальную флору и фауну этих мест. Он напомнил, что на данной территории произрастают, в том числе, растения, занесенные в Красную книгу. «А из животных, занесенных в Красную книгу, это, прежде всего, змея медянка, лесная (черная) гадюка. Что касается птиц, то там постоянно можно видеть черного коршуна – он охотится на лугу, но не живет там. Кроме того, есть "краснокнижные" насекомые – на лугу в сезон можно постоянно видеть три вида таких бабочек, среди них – махаон. В Дубовой роще – жук-олень, который является одним из символов Святогорска», – рассказал специалист.

Депутат Святогорского городского совета Александр Кимирин указал, что, согласно плану «Олимпийской деревни», Дубовая роща как таковая не затрагивается. «Но строительство пройдет впритык к ней, бетон будет у деревьев. Это однозначно повлияет», – считает он.

В этой связи Кимирин отметил, что общественность должна и может противодействовать застройке ради сохранения природного парка. Но все делать нужно в законных рамках.

«Чисто юридически [городской] совет принял решение по утверждению Детального плана территории. Это градостроительный документ, который обосновывает возможность любого строительства на данном месте. Если даже там не будут строить [Олимпийскую] базу, то разрешение строить в данном месте приведет к застройке дачами. Утвержденный же в 2002 году Генеральный план Святогорска подразумевает на этом месте городской "тихий" парк, с него как бы начинается курортная зона. Также предполагается "громкий" парк (спортивный) и аквапарк за [базой отдыха] "Старым замком". То есть, даже если мы добьемся остановки строительства ["Олимпийской деревни"], то это не повлияет на то разрешение, которое дал горсовет на застройку данной территории», – пояснил Кимирин.

Депутат дополнил, что он с рядом общественных организаций пытается в судебном порядке отменить эти решения горсовета, но пока безрезультатно.

В этой связи, по его мнению, сейчас нужно собрать новые факты, с которыми можно будет опять обратиться в суд. В частности, сейчас идут переговоры с ассоциацией архитекторов о предоставлении специалиста, который должен провести экспертизу – действительно ли Генплан Святогорска предполагает строительство «Олимпийской деревни» на проблемном участке. «Дело в том, что там есть зона лесопарковых насаждений. И если специалист возьмет Генплан, и скажет, что вот здесь – зона общего пользования, а половина из того, что они просят под застройку, – это лесопарковая зона, то это другая территория, с другим статусом. А оно так и есть. Там (в Генплане, – ред.) все завуалировано. Там все немножечко врут. Там не вся зона зеленых насаждений общего пользования. Там есть зона лесопарковых насаждений, а это – иные правила, тогда совершенно не предусмотрена застройка», – пояснил Кимирин.

Также есть шанс, что Святогорский горсовет в итоге не утвердит документацию под строительство. Или под давлением депутатов, или под давлением общественности, или по иным причинам. Сейчас горсовет дал только разрешение на разработку проекта землеустройства. «Но дело в том, что, согласно Земельному кодексу, горсовет имеет право в итоге и не утвердить этот проект, несмотря на то, что сам дал разрешение на его разработку. Если оснований для утверждения не будет, то проект землеустройства будет ничтожным», – отметил Кимирин.

Еще один вариант противодействия – все значимые решения горсовета должны пройти обсуждение на согласительной комиссии, которая на 50-70% должна состоять из представителей общественности. По словам Кимирина, данная комиссия еще не создана. «У нас сейчас в Святогорске очень много общественных организаций. Очень много. И большинство из них присутствуют здесь. И именно вы войдете в состав этой комиссии. И это еще один инструмент отстоять нашу позицию», – сказал он.

В итоге, собравшиеся решили объединить усилия, наработать базу доказательных документов и в дальнейшем использовать все методы по недопущению строительства «Олимпийской деревни» в уникальной природной зоне.

Как сообщалось ранее, в Святогорске планируют построить «Олимпийскую деревню» – мощную региональную спортивную базу, на которой будут проходить подготовку спортсмены сборных команд области по олимпийским видам спорта. Презентация проекта состоялась 10 октября 2018 года.

Далее Святогорский городской совет должен был разработать детальный план территории, на что местный бюджет получил субвенцию в размере 195 тыс. грн. Однако в июне 2019 года депутаты горсовета не дали разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу в постоянное пользование земельного участка Управлению физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации. После этого разместить у себя «Олимпийскую деревню» согласился соседний Славянск. Но со временем депутаты Святогорска все-таки согласились на предложение ДонОГА, и в октябре уже начата работа по созданию проекта землеустройства – проводится обследование участка, определяются границы.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: