Донбасс – это Украина: Зеленский выступил в Одессе

Украинская власть делает все возможное для того, чтобы война на Донбассе закончилась. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 11 октября, в ходе своего выступления перед украинскими военными в Одессе заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я обещал прекратить войну на Донбассе и восстановить территориальную целостность Украины. Сегодня на это направлены все наши и мои личные усилия 24 часа в сутки. Моя позиция в этом вопросе была и остается неизменной, и это не просто мое мнение, как гражданина. Это позиция украинского народа, которую я, как президент, всегда буду отстаивать и защищать», – сказал он.
«Донбасс – это Украина, и там должен воцариться мир. Должно произойти полное прекращение огня, возвращение всех наших пленных, вывод иностранных военных формирований, установление контроля над государственной границей, а местные выборы там должны произойти исключительно по украинскому законодательству под наблюдением не пулеметов, а международных наблюдателей», – заявил Зеленский.
Президент Украины также заявил, что не забывает о возвращении аннексированного Россией Крыма.
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Читайте также:
- Для меня они – равные: Зеленский о своем отношении к жителям Донбасса
- Вспомните Светлакова: Зеленский рассказал о борьбе с российской пропагандой
- Зеленский намерен выиграть информационную войну за Донбасс
- Эта встреча должна быть: Зеленский о Нормандском формате и переговорах с Путиным
- Майдана не боюсь: Зеленский отреагировал на протесты, связанные с Донбассом
- Закон об амнистии – в тумбочке: Зеленский рассказал, что будет с этим делать
- Обмен пленными с Россией и «Л-ДНР»: Зеленский заявил о готовности
- Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным
- Эта история со мной не работает: Зеленский о политике Кремля
- Зеленский высказался о миротворцах на Донбассе
- Зеленский поддержал льготы на жилье для ветеранов боевых действий на Донбассе
- Разведение войск: Зеленский разъяснил ситуацию на Донбассе
- Минские соглашения: Зеленский рассказал о том, что ему приходится «садиться на шпагат»
- Зеленский назвал условия, при которых он может отказаться от реинтеграции Донбасса
- Зеленский заявил о плане «Б» по Донбассу
- Закончить войну: Зеленский отмел введение военного положения
- Зеленский: «Нормандский формат» – это не бизнес-кейс
- Зеленский рассказал, в каком случае Украина останется один на один с Россией
- Выборы на неподконтрольном Донбассе или контроль над границей: Зеленский рассказал об очередности
- Иногда лучше молчать: Зеленский об особом статусе Донбасса
- Иловайский котел: Дело на контроле Зеленского
- Дорогой мэр: Как Зеленский хочет решить вопрос жилья для переселенцев
Комментарии