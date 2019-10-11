Донбасс – это Украина: Зеленский выступил в Одессе

Украинская власть делает все возможное для того, чтобы война на Донбассе закончилась. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 11 октября, в ходе своего выступления перед украинскими военными в Одессе заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я обещал прекратить войну на Донбассе и восстановить территориальную целостность Украины. Сегодня на это направлены все наши и мои личные усилия 24 часа в сутки. Моя позиция в этом вопросе была и остается неизменной, и это не просто мое мнение, как гражданина. Это позиция украинского народа, которую я, как президент, всегда буду отстаивать и защищать», – сказал он.

«Донбасс – это Украина, и там должен воцариться мир. Должно произойти полное прекращение огня, возвращение всех наших пленных, вывод иностранных военных формирований, установление контроля над государственной границей, а местные выборы там должны произойти исключительно по украинскому законодательству под наблюдением не пулеметов, а международных наблюдателей», – заявил Зеленский.

Президент Украины также заявил, что не забывает о возвращении аннексированного Россией Крыма.

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