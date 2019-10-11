Это «торпеда»: Безсмертный о «формуле Штанмайера»

«Формула Штайнмайера» – это торпеда, которой Кремль уничтожил изначально верные шаги президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом экс-представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный сказал в интервью «Цензор.НЕТ».
«Путин торпедировал (социально-гуманитарную концепцию Зеленского, – ред.) "формулой Штайнмайера", уничтожив ее. Кто-то сейчас в окружении Зеленского говорит о социально-гуманитарных программах? О них забыли, а на этом нужно было строить всю дальнейшую концепцию», – отмечает Безсмертный.
При этом он подчеркнул, что Зеленский несет прямую ответственность за подписание «формулы Штайнмайера».
«Если бы президент Кучма подписал документ в Минске, это была бы его ответственность. А когда письмо подписывается в кабинете Зеленского, это ответственность Зеленского за ситуацию», – убежден Безсмертный.
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