В школах Покровска каникулы будут длиться две недели

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) со вторника, 15 октября, школьники уходят на двухнедельные каникулы.

«Каникулы продлятся с 15 октября по 27 октября. В школу детям с 28 октября. С чем связаны такие длительные каникулы, пока неизвестно», – рассказала учительница начальных классов одной из школ города.

Следует отметить, что именно в этот период запланирован старт отопительного сезона. Также, известно, что все школы Покровска отапливаются с помощью модульных мини-котельных, которые зарекомендовали себя не с лучшей стороны.

Готовы ли на самом деле учебные заведения к началу отопительного сезона, как сообщают об этом руководители теплосети и отдела образования, пока неизвестно.

Источник: DDK.DN.UA

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!