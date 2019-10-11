В Станице Луганской под проливным дождем собралась очередь желающих пересечь КПВВ

В Станице Луганской (Луганская обл.) правоохранители проверяют сообщение о минировании. Тем временем на КПВВ образовалась очередь.

Как сообщается, под проливным дождем образовалась очередь из около 300 человек. В окружении, пока на месте работают взрывотехники, дежурят 15 сотрудников Нацполиции и бойцов батальона «Луганск-1».

На объектах, где ищут взрывчатку, проводится эвакуация. Вместе с взрывотехниками работают кинологи, спасатели и медики.

Источник: theБабель

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