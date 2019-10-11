Луганщина: В пункте пропуска «Меловое» мужчина пытался подкупить пограничников

В пункте пропуска «Меловое» (Луганская обл.) мужчина предлагал пограничникам взятку в 1 тыс. грн, чтобы избежать ответственности за нарушение пересечения государственной границы Украины. Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины на своей странице в Facebook.

«Взятку в размере 1 000 грн гражданин Украины предложил пограничному наряду по проверке документов в пункте пропуска "Меловое" Луганского отряда, за то, чтобы избежать административной ответственности за неоднократное нарушение государственной границы, а именно пересечение границы через нефункционирующие пункты пропуска на неподконтрольной украинской власти территории», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на такое предложение военнослужащие ответили отказом, предупредив об уголовной ответственности за попытку дачи взятки.

Также, о совершении преступления по ст. 369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» направлено уведомление в правоохранительные органы. Гражданин передан сотрудникам Национальной полиции для принятия правого решения.

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