Луганщина: В пункте пропуска «Меловое» мужчина пытался подкупить пограничников

В пункте пропуска «Меловое» (Луганская обл.) мужчина предлагал пограничникам взятку в 1 тыс. грн, чтобы избежать ответственности за нарушение пересечения государственной границы Украины. Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины на своей странице в Facebook.
«Взятку в размере 1 000 грн гражданин Украины предложил пограничному наряду по проверке документов в пункте пропуска "Меловое" Луганского отряда, за то, чтобы избежать административной ответственности за неоднократное нарушение государственной границы, а именно пересечение границы через нефункционирующие пункты пропуска на неподконтрольной украинской власти территории», – говорится в сообщении.
Отмечается, что на такое предложение военнослужащие ответили отказом, предупредив об уголовной ответственности за попытку дачи взятки.
Также, о совершении преступления по ст. 369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» направлено уведомление в правоохранительные органы. Гражданин передан сотрудникам Национальной полиции для принятия правого решения.
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Читайте также:
- Луганщина: Гражданка России пыталась попасть в Украину за взятку
- На Луганщине водитель пытался подкупить патрульных полицейских
- На Луганщине мужчина пытался перевести россиянку через границу за взятку
- На Донетчине чиновница Госпродпотребслужбы попалась на взятке
- В Луганске рассказали о взятках за местную «регистрацию» авто
- На Донетчине следователя будут судить за взятку
- На Донетчине чиновнику, пойманному на взятке, избрали меру пресечения
Комментарии