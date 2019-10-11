Аферисты выманили у жителя Покровска почти 38 тыс. грн.

Житель Покровска (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) потерял почти 38 тыс. грн, поверив в сообщение от незнакомцев о выигрыше автомобиля. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, в полицию обратился житель Покровска, который пожаловался на то, что незнакомцы присвоили его деньги в размере 37 тыс. 700 грн.

Выяснилось, что пострадавшему позвонили неизвестные и сообщили, что он выиграл автомобиль, однако для получения «приза» мужчине необходимо сделать взнос в размере 5 тыс. грн. Покровчанин не заподозрил, что имеет дело с мошенниками, поэтому перевел нужную сумму. На следующий день мужчине снова позвонили «организаторы акции» и сказали, что теперь ему необходимо заплатить им за оформление документов на автомобиль – 8 тыс. грн.

Так, в течение нескольких дней аферисты придумывали новые и новые поводы и за это время выманили у «счастливого обладателя приза» около 38 тыс. грн.

«По данному факту следователями открыто уголовное производство по ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает для злоумышленников наказание в размере до 3-х лет ограничения свободы», – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, сейчас продолжается расследование.

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