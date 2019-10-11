В базе данных более 900 ДНК-профилей неидентифицированных погибших на Донбассе

В центральном учете генетических признаков человека в Украине по данным на конец сентября содержится более 900 ДНК-профилей неидентифицированных погибших из зоны проведения АТО/ООС. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает УНН со ссылкой на ответ департамента коммуникации МВД на соответствующий запрос.

«... помещены ДНК-профили 942 неопознанных трупов из зоны проведения антитеррористической операции/операции Объединенных сил», – говорится в ответе.

Указывается, что в целом в Украине на учете более 1 600 ДНК-профилей неидентифицированных погибших.

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