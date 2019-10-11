Аллергия на слово капитуляция: Зеленский сделал заявление

Украинская власть никогда не пойдет на сдачу национальных интересов в переговорах о прекращении войны на Донбассе. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 11 октября, в ходе своего выступления перед украинскими военными в Одессе заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«У меня действительно появилась аллергия на слово капитуляция. Хочу в очередной раз всех заверить – никакой сдачи национальных интересов не будет. Это не обо мне, и это не об Украине», – сказал он.

«Наша позиция – достичь ощутимую силу благодаря прочному фундаменту из нескольких вещей: это грамотная взвешенная дипломатия, мощный сектор безопасности и обороны, возрождение экономики, обеспечение благополучия граждан Украины. Монолитным этот фундамент может сделать только одно – сплоченность и единство всех украинцев ради нашей главной цели : восстановления территориальной целостности и рождения богатой и сильной Украины. Страны, где будут свободно жить наши дети и наши внуки – это и есть нашим главный национальный интерес», – заявил Зеленский.

Президент Украины поздравил всех украинских военных с наступающим праздником – Днем защитника Украины, который отмечается 14 октября: «Благодарю каждого за профессионализм, отвагу, несокрушимость, за мужественное и героическое выполнение заданий по защите нашего государства, по защите Украины».

Глава государства также представил нового председателя Одесской областной государственной администрации Максима Куцого.

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