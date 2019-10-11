В «Л-ДНР» будут увольнять «силовиков», не получивших российское гражданство

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса «командование» незаконных вооруженных формирований до 1 ноября предупредят всех «силовиков» об увольнении в случае, если они не получат российское гражданство до конца года. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование русско-оккупационных войск продолжает принимать меры для ускорения т. н. "паспортизации" личного состава всех "силовых структур", сформированных на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», – говорится в сообщении.
Согласно данным ГУР, в связи с этим, в частности, вводится практика ежемесячного заслушивания на заседаниях «аттестационных комиссий» тех «командиров» соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации (АК ВС РФ), где показатель "паспортизации" будет плохим, с последующим принятием решений о наложении взысканий вплоть до увольнения с военной службы.
«Кроме того, до 1 ноября с. г. всем т. н. "силовикам" будет доведено под подпись персональное предупреждение об увольнении со службы в случае неполучения российского гражданства до конца текущего года», – отмечается в сообщении.
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