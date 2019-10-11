В пункты помощи на КПВВ Донетчины за небелю обратились более 750 человек

В Донецкой области в течение недели в пункты оказания помощи населению, расположенные на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения, обратились 757 человек. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

«Для того, чтобы процедура пересечения линии разграничения была максимально комфортной, на каждом из 4 контрольных пунктов въезда-выезда – "Майорское", "Гнутово", "Новотроицкое" и "Марьинка" – в круглосуточном режиме функционируют пункты оказания помощи», – говорится в сообщении.

Так, в течение недели в пункты оказания помощи обратились 757 граждан, в том числе 59 детей и 77 людей пожилого возраста.

В пресс-службе уточнили, что с начала функционирования пунктов, была оказана помощь 106 тыс. 994 людям (из них 7 тыс. 666 детей и 19 тыс. 823 человека пожилого возраста). Уточняется, что для оказания помощи населению привлекалось 16 сотрудников ГСЧС.

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