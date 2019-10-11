Опасный путь для Украины: Экс-советник Пентагона, рассказал о сценарии по «формуле Штайнмайера»

«Формула Штайнмайера» сосредотачивается на отмене ответственности Российской Федерации за войну и принуждении Киева вести дела со ставленниками Кремля на неподконтрольном Донбассе. Такое мнение выразил экс-заместитель помощника министра обороны США, а ныне старший директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия Майкл Карпентер, передает «Укринформ».

«Это очень опасный путь», – заявил эксперт, характеризуя попытки навязать Украине сценарий по «формуле Штайнмайера».

По его словам, тогдашний глава Министерства иностранных дел Германии на самом деле предложил забыть сверхважные предпосылки, прописанные в Минских соглашениях 2015 года, и сразу перейти к выборам в Донбассе и предоставлении специального статуса неподконтрольным Украине территориям.

Как уточнил эксперт, речь идет о прекращении огня на Донбассе, вывод тяжелого вооружения и войск, а также обеспечение присутствия миссии ОБСЕ на неподконтрольных территориях Донбасса и восстановление суверенитета Украины. «Без возврата контроля за международной границей, Украина не будет иметь суверенитета на этих территориях. Это очень важно», – акцентировал Карпентер.

Помимо этого, он обратил внимание на то, каким образом вводится концепция формулы Штайнмайера. «В контексте международных дискуссий это сводится к давлению на Украину, а не Россию. Ведь и президент [Эмануэль] Макрон, и канцлер [Ангела] Меркель сосредоточивают разговор на том, чего ожидать от специального статуса (для Донбасса – ред.)», – отметил экс-советник Пентагона.

Он добавил, что в этой риторике вовсе не обращается внимание на роль России в переговорах. «Это очень обидно, и я думаю, что следующий саммит в нормандской формате, откровенно, станет чем-то вроде ловушки для Украины», – предостерег Карпентер.

По его мнению, Россия, наоборот, только выиграет при таком развитии событий, поскольку такой подход выводит Москву из-под ответственности как сторону и подстрекателя конфликта.

«Эта формула заставляет Украину говорить напрямую с сепаратистами. Это проигрыш для Украины, потому что сепаратисты откажутся выполнять то, что мы считаем свободными и справедливыми избирательными процедурами, а Россия будет говорить: "Ну, вы же должны договариваться с этими людьми на этих территориях. Нас там нет, говорите с ними", – отметил эксперт.

Карпентер уточнил, что международное сообщество, со своей стороны, давит на украинское правительство. «Мол именно они (сепаратисты ) контролируют эту территорию, поэтому делайте все, что можно», – добавил Майкл Карпентер.

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