Эксперт рассказал о вариантах развития ситуации на Донбассе

На Донбассе возможно два варианта развития ситуации: реализация Минских соглашений или военный сценарий, с вероятным усилением агрессии РФ до полномасштабного наступления. Об этом рассказал в Вашингтоне (США) председатель Совета волонтеров при Министертстве обороны Украины, представитель Украинского института исследований безопасности Алексей Гридин, передает «Укринформ».

«Если первый вариант не реализуется (мирный план, включая выборы на оккупированных территориях на условиях Украины – ред.), мы автоматически выходим ко второму варианту – это стена (по линии разграничения). Если мы возводим стену, фактически границу для оккупированных территорий, это для России неприемлемо, поэтому с ее стороны явно будет проявляться агрессия, варианты которой могут быть очень разными», – отметил эксперт.

По его словам, Главное управление разведки Министерства обороны Украины просчитало 8 вариантов возможных сценариев развития ситуации в средней и долгосрочной перспективах. Из них 4 – несут реальную угрозу для суверенитета и территориальной целостности Украины, то есть предусматривают военные действия.

«Самым опасным, с точки зрения специалистов, является сценарий вооруженного конфликта внутри Украины, провоцируемого извне с целью изменить государственное устройство и конституционную власть или военно-политическое руководство», – отметил специалист.

Второй по опасности – вариант применения Россией полномасштабного вторжения в Украину.

Кроме того, добавил эксперт, допускают сценарии втягивания Украины в вооруженные конфликты других государств, а также пограничный конфликт как причина для полномасштабной военной операции.

Для того, чтобы быть готовыми реагировать на такое развитие событий, военно-политическое руководство Украины рассматривает ряд шагов, в том числе для реализации государственных программ, а также усиление оборонного взаимодействия с союзниками.

Гридин также отметил, что имеет положительные ожидания относительно продолжения военной помощи Украине.

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