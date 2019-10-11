В Украине хотят отменить «привязку» соцвыплат к прожиточному минимуму

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская предложила отменить «привязку» к прожиточному минимуму большинства соцвыплат, кроме пенсии и помощи малообеспеченным семьям. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

«Инициатива предусматривает "отвязку" более 150 видов социальных выплат и финансовых показателей прожиточного минимума. При этом, пенсии и помощь малообеспеченным семьям останутся единственными видами выплат, "привязанными" к прожиточному минимуму. Размер всех других выплат предлагаем устанавливать в абсолютных цифрах и просматривать их каждый год при принятии бюджета», – заявила министр.

По словам Соколовской, такая реформа («отвязка» от прожиточного минимума) не приведет к уменьшению размера соцпособий. Для некоторых категорий населения размер выплат даже увеличится.

«В то же время это позволит нам реально помочь семьям – чтобы они жили не ниже уровня бедности. Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям станет более эффективной – для семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, размеры выплат будут увеличиваться», – подчеркнула Соколовская.

Уточняется, что эта инициатива была представлена сегодня, 11 октября, ​​для обсуждения на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

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