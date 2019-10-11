«На Еленовке – полный Армагеддон»: Ситуация в пунктах пропуска днем 11 октября (Фото)

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 11 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Максим: «10:15. В Горловке в сторону Украины машин полно, возле шлагбаума пепевозы одни, сетка по 10й фонарь. Дождь хе*ачит»;

Люба: «14:30. Из Майорска перед ДНР – 100-150 машин».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Дмитрий: «10:40. Марьинка в Донецк – машин 30 и льгота»;

Ксения: «11:10. Пеших на Каргиле в Украину нет»;

Дмитрий: «11:30. Марьинка в Донецк – движутся одни беременные перевозы»;

«Catty Psy»: «11:35. Каргил в Украину – очередь огромная, уходит за мост, движения практически нет. Сегодня ехать уже бессмысленно. С 5 утра стоим, еще не проехали»;

Владимир: «12:20. Каргил в Украину – машин много… Основная очередь – ближе к середине моста, льгота – на съезде с моста. Утром был в основной очереди чуть съехав с моста, сейчас – только подъехал к чебуречной»;

Аннушка: «14:04. Каргилл в Украину – льгота до моста, общая – на мосту».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Иван: «11:40. Еленовка – 6 машин в полчаса. Все как обычно»;

Ана: «12:00. Еленовка в Мариуполь – простояли с 5-ти утра, развернулись и уехали. За 2 часа из основной очереди проехало 6 машин, прет суперльгота. Машин больше сотни»;

«OV»: «12:15. Еленовка в Донецк – очередь на сигаретном ларьке»;

Александр: «12:15. Еленовка – на выезд машин дох*ена и больше»;

Валентина: «12:20. В Еленовке – просто капец, движения нет практически»;

В 12:35 на КПП «Еленовка» очередь выглядела так:

Шура: «12:40. Еленовка в Донецк – машин 80... Ну и еще хвост сзади. В общем, много»;

«J S»: «13:10. На Еленовке – полный Армагеддон. Машин 150-170, льгота – чуть меньше половины общей»

«Pljaskin»: «13:14. Еленовка в Донецк, чуть выезжаешь за поворот, который возле автостанции, – и край очереди»:

Анна: «13:30. Еленовка в Волноваху – 200 машин, 20 льготы, сегодня могут все не проехать»;

Александр: «13:55. Еленовка. Движение очереди – раз в полчаса на немного»;

Вано: «15:15. На Еленовке ходит продаван очереди. Удивительно, такое совпадение»;

Анна: «Еленовка. В Донецк – 160 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«NK»: «10:50. "Октябрь" в Мариуполь – очередь заканчивается возле знака Куликово, движение – 3 машины в 15 мин.»;

«Антонио»: «11:15. На Гнутово – только на тракторе. 3 дня назад ехал – все проклял, до Тельманово вообще дороги нет. Я больше туда не поеду – это точно. От Тельманово до Донецка – дорога хорошая. А от Гнутово до Тельманово – это просто мрак: там ям нет, там рвы вместо дороги!»;

«strat»: «Надо через Гусельщеково, и потом направо ехать – тогда плохая дорога только между постами остается. Один раз попробовал – больше не езжу через Луково».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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