Совет министров ЕС хочет услышать от Пристайко позицию Украины по Донбассу

Во время заседания Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября в Люксембурге, на которое приглашен министр иностранных дел Украины Вадима Пристайко, европейская сторона рассчитывает услышать от Украины оценку текущей ситуации на Донбассе и видение усилий по мирному урегулированию. Об этом заявил высокопоставленный представитель ЕС в пятницу в Брюсселе, отвечая на вопрос относительно возможного расширения участия ЕС в процессах урегулирования, в частности в организации выборов или в наблюдении за выводом иностранных войск с ныне оккупированных территорий Донбасса, передает «Укринформ».

«ЕС уже участвует в этих процессах. Мы поддерживаем СММ ОБСЕ, как финансово, так и персоналом. Это уместно. Потому что "формула Штайнмайера" – это только один пункт (урегулирование), кроме него существуют другие элементы. Среди них – вопрос украинского контроля над границей и доступа Миссии (ОБСЕ) к нему, вопросы устойчивого прекращения огня и разведения войск. Когда все это будет имплементироваться, мы будем продвигаться дальше с оказанием помощи регионам Донбасса », – отметил представитель ЕС.

Он отметил, что европейским министрам будет очень интересно услышать мнение Украины, а также получить анализ текущей ситуации вокруг урегулирования от стран-участниц «нормандского процесса».

«После выполнения этих мероприятий мы, европейская сторона, готовы делать больше – как в сфере экономики, так и в измерении мониторинга и наблюдения. Но и в настоящее время мы делаем много в этом смысле», – отметил высокопоставленный представитель ЕС.

Он напомнил, что во время встречи с украинским коллегой в Люксембурге европейские министры иностранных дел обсудят широкий круг вопросов, связанных с введением реформ в стране, на развитие «добрых» договоренностей, которые были достигнуты во время саммита ЕС-Украина в июле этого года .

«После этого (саммита) состоялся целый ряд важных визитов, например, вице-премьер Украины был здесь, в Брюсселе для обсуждения всего спектра контактов между нами. У нас есть в Украине наша совещательная миссия, которая работает над реформой сектора гражданской безопасности, и можно ожидать, что эти вопросы также будут темой для дискуссии в Люксембурге», – сказал представитель ЕС.

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