Кабмин Украины предлагает делить все доходы государства из расчета 70 к 30

Кабмин Украины предлагает делить все доходы государства 70 на 30. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«В программе действий правительство предложило украинскому обществу такой контракт: все наши доходы мы будем делить 70 на 30. 70% доходов – в пользу будущего – на инфраструктуру, энергосбережение и человеческий капитал. 30% – на "бытовые" расходы государства», – написал он.

Гончарук подчеркнул, что для этого нужен стремительный экономический рост.

«Достичь его можно просто: отменить "совковые" запреты и открыть рынок земли, модернизировать трудовые отношения, продать полторы тысячи неработающих госпредприятий, искоренить коррупцию на таможне и не только на таможне. Работы много, и мы ее уже стремительно начали! Да, еще есть отдельные товарищи, которые продолжают ходить по властным кабинетам, пытаются о чем-то "договориться". Очень удивляются, что у них ничего не получается! Эти люди просто не хотят, чтобы Украина развивалась, им удобно жить в теневой стране "схематозов"», – заявил премьер-министр.

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