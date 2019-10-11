В Краматорске найден повешенным военнослужащий

В Краматорске (Донецкая обл.) сегодня, 11 октября, в воинской части, которая располагается на Краматорском аэродроме, было обнаружено тело военнослужащего без признаков жизни, со ссылкой на собственный источник пишет «Восточный проект».

По информации издание, во время несения воинской службы был найден повешенным солдат-контрактник, 1997 года рождения. Во время осмотра на месте происшествия предсмертной записки найдено не было.

Официальной информации от силовых структур пока не поступало.

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