МККК оказал психосоциальную помощь 1 600 жителям прифронтовой зоны

В течение девяти месяцев в этом году более 1 600 человек, которые живут вдоль линии соприкосновения, участвовали в сеансах психосоциальной поддержки в рамках программы МККК. Также специалисты научили более 350 работников социальных служб, учреждений здравоохранения и учителей предоставлять психосоциальную поддержку населению в зоне конфликта. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-служба Международного Комитета Красного Креста в Украине.

«Я не привыкла делиться своими переживаниями и эмоциями. Но после всего, что произошло, держать все в себе стало невозможно. От нас выехало много людей – не с кем поговорить, некому улыбнуться. Поэтому волонтеры Красного Креста – это те люди, с которыми я могу выговориться, поделиться своей болью, своими страхами», – Тамара из поселка Новотошковское на Луганщине рассказывает, как с помощью программы психосоциальной поддержки МККК она постепенно преодолевает стресс от постоянного пребывания в зоне конфликта.

Когда в 2015 году в Новотошковском начались боевые действия, Тамару вынесло взрывной волной из кухни в ванную. Это был самый страшный момент в ее жизни, за которым последовало тридцать изнурительных дней в подвале под обстрелами. Осколки стекла на навесе над входом в подъезд и до сих пор напоминают о тех страшных временах. Сейчас, несмотря на проблемы со здоровьем, Тамара оптимистично смотрит в будущее. В ее квартире живет шесть котов и кошек, а летом родилось еще трое котят.

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