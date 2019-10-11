Пропуск через КПВВ «Станица Луганская» возобновили, – Госпогранслужба

Фото: со страницы в Facebook Татьяны Погукай

В Луганской области сегодня, 11 октября, в 15:30 возобновлен пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская». Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«По сообщению сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям взрывоопасных предметов возле территории КПВВ "Станица Луганская" не найдено», – уточняется в сообщении.

Напомним, сегодня в полицию поступило сообщение о минировании автостанции, стадиона, автозаправочной станции и помещения администрации в Станице Луганской. Немедленно для проверки сообщения на места вероятного минирования прибыли специалисты-взрывотехники и кинологи Главного управления Национальной полиции в Луганской области и спасатели ГСЧС.

Ранее сообщалось, что КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области закрыт на неопределенное время.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: