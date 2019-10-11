В Бахмуте «Артемсоль» нарастило выпуск и экспорт соли

В Бахмуте (до переименования – Донецкая обл.) государственное соледобывающее предприятие «Артемсоль» по итогам 9 месяцев 2019 года выпустило 1 млн 476 тыс. т соли. Объем производства на 7,8% больше запланированного показателя и на 2,6% превышает показатель прошлого года, сообщает пресс-служба Минагрополитики Украины.

Если проанализировать ассортимент выпускаемой продукции, то с начала года в ГП «Артемсоль» было произведено 338,5 тыс. т соли молотой без упаковки, что на 20,7% превышает уровень прошлого года.

Выпуск соли, затаренной в мягкий контейнер разового использования (МКР), увеличился на 13% и составляет 49,3 тыс. т. Соляных блоков – 2,3 тыс. т, что на 15% больше.

Анализ ассортимента показал снижение выпуска фасованной и затаренной продукции, что привело к уменьшению денежных средств от реализации. По сравнению с прошлым периодом, за 9 месяцев этого года на 8,9% сократился выпуск фасованной соли, составляет 134,7 тыс. т. Соли, затаренной в мешки, произведено меньше на 4,9%. Соляных брикетов – на 18,7%. Кроме того, на 13,1% меньше выпустили йодированной соли (всего 41,7 тыс. т).

Зарубежным потребителям за 9 месяцев 2019 года отгружено 763,1 тыс. т соли – от общего объема реализации. Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Постоянными потребителями ГП «Артемсоль» остаются Венгрия, Польша, Словакия, Румыния и другие страны.

Несмотря на возникающие трудности, трудовой коллектив ГП «Артемсоль» в полном объеме и своевременно получает заработную плату, а предприятие по-прежнему остается одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.

Напомним, что Кабинет министров согласовал назначение временно исполняющим обязанности директора государственного предприятия (ГП) «Артемсоль» начальника управления по продажам и маркетинговой политике предприятия Вадима Меткого.

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