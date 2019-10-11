Более 50% украинцев выступают против особого статуса Донбасса, – опрос

Большинство украинцев (56%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции «особого статуса» отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Поддерживают такую идею 26% опрошенных). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова в течение 4-9 октября.

40% респондентов, оценивая ситуацию на Донбассе, считают, что на востоке Украины происходит война между Украиной и Россией, еще 20% – что там происходит сепаратистский мятеж, поддержанный Россией, 15% разделяют мнение, что на востоке Украины происходит гражданская война – конфликт между проукраински и пророссийски настроенными гражданами Украины, 7% – война между Россией и США, и 7% – на востоке Украины происходит борьба за независимость «Л-ДНР».

Говоря о политическом будущем территорий «ДНР» и «ЛНР», большинство граждан Украины (56%) хотели бы, чтобы эти территории вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, что были раньше, 13,5% – чтобы эти территории вернулись под контроль Украины, но получили больше независимости от Киева, 10% – чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины, 3% – чтобы эти территории отделились от Украины и стали независимыми государствами, 3% – чтобы эти территории отделились от Украины и вошли в состав Российской Федерации.

Установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают только 23,5% граждан (против этого выступают 52%). Вместе с тем, только 12% поддержали бы отделение территорий, занятых «ДНР» и «ЛНР», от Украины (не поддерживают – 73%), лишь 10% поддержали бы признание Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают – 70 %).

Большинство респондентов (56%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции «особого статуса» отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (поддерживают это лишь 26% опрошенных). Еще менее популярна идея введения в Украине федеративного устройства (63% ее не поддерживают, поддерживают – 17%).

Также преимущественно отвергаются общественным мнением такие компромиссы ради достижения мира на Донбассе: амнистия всем тем, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе (не поддерживают 59%, поддерживают – 18%), отказ от евроинтеграции, выход из Соглашения об ассоциации с ЕС (не поддерживают 59%, поддерживают – 19%), предоставление русскому языку статуса второго государственного (не поддерживают 56%, поддерживают – 29,5%), отказ от перспективы членства в НАТО, закрепление в Конституции нейтрального статуса Украины (не поддерживают 54%, поддерживают – 25%).

Исследование было проведено с 4 по 9 октября 2019 года. Было опрошено 2 015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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