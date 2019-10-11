Идею переговоров с «главами Л-ДНР» поддержали более 41 % украинцев, – опрос

41,5% украинцев поддержали идею переговоров украинской власти с нынешним руководством «ДНР» и «ЛНР». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова в течение 4-9 октября.

«Противоречивым является общественное мнение относительно начала официальных переговоров украинской власти с нынешним руководством «ДНР» и «ЛНР» – доля тех, кто поддерживает эту идею (41,5%), статистически значимо не отличается от доли тех, кто ее не поддерживает (39% )», – говорится в результатах исследования.

При этом отмечается, что 47% опрошенных не поддерживают налаживание торгово-экономических, финансовых контактов с «ДНР» и «ЛНР» (поддерживают – 36%). Вместе с тем, относительное большинство (44%) не поддерживают идею прекращения финансирования территорий, занятых «ДНР» и «ЛНР» (выплату пенсий, зарплат и т. д.) (поддерживают – 33%).

Исследование было проведено с 4 по 9 октября 2019 года. Было опрошено 2 015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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