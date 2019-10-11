В Кремле сообщили, когда будет определена дата нормандской встречи

Дата встречи в «Нормандском формате» будет определена после завершения этапа подготовки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают росСМИ.

По его словам, после завершения этапа подготовки дату встречи определят непосредственно президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин.

«Идет (подготовка к саммиту – ред.), идет, безусловно, на уровне помощников президентов. Работу еще предстоит завершить, еще предстоит понять, что может считаться всеми сторонами завершенной подготовкой к этому саммиту. Потом уже президенты будут самостоятельно принимать решение по дате такой встречи», – сообщил Песков.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что РФ не допустит пересмотра решений саммита в Нормандском формате.

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