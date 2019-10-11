Если вести себя как Россия по отношению к Украине, в Европе будут сотни войн

В Европе есть сотни мест, где могут возникнуть войны в случае, если страны для оправдания своей агрессии будут использовать причины, которые Россия использовала для агрессии против Украины. Об этом заявил специальный советник президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок на международном форуме Salzburg Europe Summit в австрийском Зальцбурге, сообщает «Укринформ».

«Не может быть исторических причин (для оправдания силовой смены границ, – ред.): "Это когда-то принадлежало мне". Не может быть причин, связанных с вероятной угрозой меньшинствам. Как не может быть и причины, связанной с ощущением безопасности: "я должен осуществить интервенцию, потому что не чувствую себя в безопасности". Если взять один из этих аргументов, или все три, а они использовались Россией в связи с конфликтом в Украине, то я назвал бы вам сотни мест в Европе, где сегодня также могла бы начаться война. Таких аргументов не должно быть. Суверенитет страны и незыблемость границ этой страны является основой сотрудничества в Европе!», – заявил он.

Брок подчеркнул, что со времени Хельсинкского заключительного акта существует желание иметь Европу, построенную на основе международного права. «А международное право предусматривает суверенитет народа, то есть, возможность самостоятельно решать – каким образом и в каком направлении двигаться. Как и нерушимость границ каждого суверенного государства», – добавил он.

Экс-глава комитета Европарламента по иностранным делам напомнил, что независимость и единство Украины была поддержана в 1991 году абсолютным большинством жителей страны, включая Крым и Донбасс, и это решение «подтверждалось политически в дальнейшем во время каждых выборов, в том числе в Крыму, пока там могли быть свободные выборы, чего после 2014 года уже нет».

Напомним, что Брок ранее заявлял о том, что Евросоюз помогает Украине значительно больше, чем США как в вопросах выделения денежной помощи, так и в вопросах санкций в отношении России.

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