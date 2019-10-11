В Раде предлагают платить пенсии жителям ОРДЛО независимо от статуса переселенца

Члены комитета Верховной рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов предлагают выплачивать пенсии жителям ОРДЛО* независимо от наличия статуса внутренне перемещенного лица. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает информационное управление аппарата Рады.

Так, члены комитета вместе с представителями гражданского общества обсудили законодательные инициативы по восстановлению права на получение пенсий отдельным категориям граждан в ходе рабочей встречи 11 октября.

Отмечается, что народные депутаты Украины – члены Комитета провели неформальную встречу в формате адвокационного завтрака с представителями гражданского общества, занимающимися обеспечением и защитой прав и интересов внутренне перемещенных лиц и жителей временно оккупированных территорий.

«Участники рабочей встречи при обсуждении обращали внимание на необходимость внесения изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и предлагали выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий, независимо от наличия статуса внутренне перемещенного лица», – говорится в сообщении.

Кроме того, представители общественных организаций считают целесообразным упростить порядок получения пенсий для таких лиц, отменив норму о прекращении пенсионных выплат в случае отсутствия внутренне перемещенного лица более 60 дней по месту жительства. Это позволило бы уменьшить нагрузку на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда, так как 60% людей, которые их пересекают, являются пенсионерами.

«Подытоживая проведенное обсуждение, стороны согласились с необходимостью упрощения процедуры доказательства права на выплату пенсий и законодательного урегулирования особого порядка получения пенсий для пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц», – говорится в сообщении.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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