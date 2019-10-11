Кто защитит мирных жителей? В Мариуполе у офиса ОБСЕ прошла акция протеста (Фото)

Сегодня, 11 октября, жители Мариуполя (Донецкая обл.) пришли с протестом под офис ОБСЕ и высказали недоверие Миссии.

Несмотря на дождь, около здания Международной Миссии ОБСЕ в Приморском районе собралось около 50 человек разных возрастов. Участники пикета держали в руках государственные флаги и плакаты с лозунгами: «Кто защитит мирных жителей?», «Кто будет фиксировать огонь после захода солнца?», намекая на то, что наблюдатели работают не каждый день и до 16:00. Были и более радикальные плакаты: «Марионетки Путина – прочь с Украины».

Обеспечивали правопорядок сотрудники полиции. На встречу c митингующими вышли представители СММ.

Капеллан Альберт Хомяк, который приехал на митинг со своими приемными сыновьями, заявил, что у него нет оснований доверять международному сообществу, ведь оно уже показало, что не в состоянии гарантировать безопасность Украины. Он вспомнил подписание Будапештского меморандума, который лишил Украину ядерного статуса, Иловайский «котел» и другие трагедии, которые произошли ввиду того, что Киев слишком доверял иностранным партнерам, в частности миссии ОБСЕ, и тем более РФ.

Также священнослужитель отметил, что наблюдатели имеют мандат только с 8:00 до 16:00, и поэтому не могут гарантировать безопасность людей в «серой зоне» после возможного отвода войск и выборы на оккупированной территории.

Глава мариупольского офиса ОБСЕ пояснил митингующим, что дело Миссии – это мониторинг и отчеты по ситуации, а вопросы, которые поднимают митингующие – это сфера полномочий украинского правительства. Также он отметил, что есть определенные ограничения в работе, но есть технические средства в виде камер наблюдения и БПЛА, которые позволяют следить за ситуацией и ночью.

«Миссия ОБСЕ не несет ответственности за решения, принятые правительством Украины», – заявил представитель Миссии.

Мариупольцы продолжали настаивать на том, что в случае отвода войск НВФ займут новые позиции и не будут придерживаться договоренностей, а ОБСЕ ничего не сможет сделать, кроме как зафиксировать в своих отчетах. Собравшиеся говорили, что помнят атаку российских танков на Мариуполь в 2014 году и обстрел МКР «Восточный» в 2015 году, а международные организации никак не повлияли на эти трагические события.

Глава Мариупольского офиса ОБСЕ рассказал, что передовые базы Миссии есть в Дебальцево и в Светлодарске. Они круглосуточно обеспечивают контроль за ситуацией на этих участках фронта.

Участники пикета заявили. что Россия – это государство-террорист, поэтому не понимают, как ее представители могут работать в ОБСЕ. на что представители Миссии сказали, что мандат ОБСЕ утверждался 57 странами.

Представители Миссии настаивали, что фиксируют пострадавших только среди мирных жителей и мирную инфраструктуру.

Мариупольцы также требовали ответов, кто нарушает режим тишины, на что получили от представителей ОБСЕ предложение читать отчеты.

По окончании митинга его участники почтили память погибшего морпеха минутой молчания.

Источник: Сайт Мариуполя

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