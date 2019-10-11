Владелец останется без собаки: В Краматорске животное на улице покусало женщину

В Краматорске (Донецкая обл.) по факту укуса собакой женщины полиция привлекла к административной ответственности владельца собаки. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-служба Краматорского райотдела полиции.

Краматорчанка обратилась с заявлением в полицию о том, что ее укусила чужая собака. Женщина в то время шла по улице поселка Веселое, а ей навстречу шел мужчина с собаками, которые бежали без поводков и намордников. И вдруг один из псов укусил прохожую за ногу и побежал дальше.

Испуганная женщина сразу обратилась в медпункт, где ей оказали помощь и выяснили, что пострадавшая имеет укушенную рану голени. После чего потерпевшая сообщила о происшествии в полицию.

По данному факту старший участковый офицер Краматорского отдела полиции Александр Кошелев составил на владельца собаки административный протокол по ч. 2 ст. 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушение правил содержания собак и кошек».

По решению Краматорского городского суда правонарушитель должен уплатить штраф в сумме 51 грн, а животное подлежит конфискации.

Полицейские Краматорска предупреждают владельцев собак и кошек, за нарушение содержания этих животных грозит административная ответственность.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!